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ВС США нанесли авиаудар по сирийским военным


12:45
ВС США нанесли авиаудар по сирийским военнымФото: atr.ua

Силы Соединенных Штатов нанесли удар с воздуха по блокпосту сирийской армии, передает ТАСС.

Атаке подвергся объект, который расположен на территории одной из деревень к юго-востоку от города Эль-Камышлы в провинции Хасеке. По предварительным данным, атака была осуществлена с использованием беспилотника.

В результате действий ВС США погиб сирийский военнослужащий, еще двое были ранены, передает госагентство SANA. Отмечается, что удар был нанесен после того, как сирийские военнослужащие не пропустили через КПП американский патруль.

Каких-либо официальных комментариев от представителей военного руководства Соединенных Штатов по поводу случившегося пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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