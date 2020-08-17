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В Москве ищут водителя, расстрелявшего укладчиков асфальта


17.8.2020 12:22
В Москве ищут водителя, расстрелявшего укладчиков асфальтаФото: novorosinform.org

В результате ЧП, случившегося в Москве ночью 16 августа, погиб дорожный рабочий, еще один был ранен и экстренно госпитализирован.

По предварительным данным, по укладчикам асфальта открыл стрельбу водитель.

Мужчина обстрелял рабочих, укладывавших асфальт на придворовой территории жилого дома по улице Академика Анохина. В результате ранения получили двое рабочих, один из которых скончался. Второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сведений о его состоянии пока нет.

Как заявили представители столичного СУ СКР, предположительно, огонь по рабочим открыл водитель. Злоумышленник решил, что из-за действий укладчиков асфальта якобы был поцарапан его автомобиль. Установлено, что подозреваемый успел сделать как минимум пять выстрелов.

Правоохранительные органы Москвы приступили к поиску злоумышленника, в отношении которого уже возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям - об убийстве и покушении на убийство двух и более человек, а также незаконном обороте оружия.

Автор: Злата Богатова

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