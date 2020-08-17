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Отец, жестоко обращавшийся с новорожденной дочерью в Сочи, употреблял наркотики


17.8.2020 12:03
Отец, жестоко обращавшийся с новорожденной дочерью в Сочи, употреблял наркотикиФото: кадр видео с youtube.com

В крови молодого человека, который подверг опасности свою маленькую дочь, по результатам экспертизы были выявлены следы запрещенных веществ.

Правоохранительные органы продолжают проверку по факту инцидента.

Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, на которых мужчина был запечатлен с ребенком, появившимся на свет в минувшем июне. Молодой человек, по версии следствия, подвергал девочку опасности, так как держал ее вниз головой и даже размахивал.

Следственные органы сразу же приступили к проверке и обнаружили молодых родителей в лесном массиве на территории Хостинского района Сочи. Девочка была передана в медицинское учреждение. К счастью, врачи не выявили у нее никаких травм.

По данным региональных СМИ, в месте проживания пары полицейские обнаружили запрещенные вещества и приспособления для их употребления. После того, как мать и отец девочки пытались оказывать сопротивление стражам порядка, их арестовали на десять суток, сообщается со ссылкой на местный полицейский главк.

Вопрос о возможном изъятия ребенка из семьи будет решаться по итогам проверки.

О родителях известно, что они проживают в Сочи уже несколько месяцев. Отец девочки является москвичем, а мать — уроженкой Белгорода.

Автор: Злата Богатова

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