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Отец, жестоко обращавшийся с новорожденной дочерью в Сочи, употреблял наркотики
17.8.2020 12:03
Фото: кадр видео с youtube.com
В крови молодого человека, который подверг опасности свою маленькую дочь, по результатам экспертизы были выявлены следы запрещенных веществ.
Правоохранительные органы продолжают проверку по факту инцидента.
Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, на которых мужчина был запечатлен с ребенком, появившимся на свет в минувшем июне. Молодой человек, по версии следствия, подвергал девочку опасности, так как держал ее вниз головой и даже размахивал.
Следственные органы сразу же приступили к проверке и обнаружили молодых родителей в лесном массиве на территории Хостинского района Сочи. Девочка была передана в медицинское учреждение. К счастью, врачи не выявили у нее никаких травм.
По данным региональных СМИ, в месте проживания пары полицейские обнаружили запрещенные вещества и приспособления для их употребления. После того, как мать и отец девочки пытались оказывать сопротивление стражам порядка, их арестовали на десять суток, сообщается со ссылкой на местный полицейский главк.
Вопрос о возможном изъятия ребенка из семьи будет решаться по итогам проверки.
О родителях известно, что они проживают в Сочи уже несколько месяцев. Отец девочки является москвичем, а мать — уроженкой Белгорода.
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