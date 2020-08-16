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Россия направила Кубе и Никарагуа $10 млн на школьное питание
16.8.2020 05:08
Фото: rabotatam.ru
Власти РФ перечислили $10 млн (около 730 млн руб.) Кубе и Никарагуа на развитие системы питания школьников, передает ТАСС.
Об этом сообщил журналистам пресс-атташе дипмиссии РФ в Гаване Леонид Лагуновский.
По словам российского дипломата, денежные средства, перечисленные указанным странам еще несколько дней назад, выделялись в соответствии с Всемирной продовольственной программой ООН.
Леонид Лагуновский рассказал, что направленные в Кубу и Никарагуа $10 млн предназначены на осуществление различных проектов, связанных с развитием школьного питания в этих странах. Дипломат пояснил, что речь идет о периоде вплоть до 2024 года.
Предполагается, что перечисленные Россией деньги, в частности, будут потрачены на приобретение сельскохозяйственной техники и экспертные консультации. Их будут оказывать местным производителям продовольствия в целях развития системы питания кубинских и никарагуанских детей, посещающих школы.
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