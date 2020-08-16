|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лукашенко обеспокоен военными маневрами Литвы и Польши
16.8.2020 04:22
Фото: spektr.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу сосредоточения у границ его государства ВС Литвы и Польши.
Слова политика о ситуации с иностранными вооруженными силами приводит БЕЛТА.
Как заявил белорусский лидер, его "больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — в Польше и Литве". Александр Лукашенко подчеркнул, что не может спокойно следить за тем, как развиваются события. По словам Лукашенко, схожее мнение выражают и в Генштабе Белоруссии.
Ранее ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на президентских выборах, которые состоялись 9 августа. Ряд стран сейчас продолжает попытки вмешиваться во внутренние дела страны. В частности, власти Литвы и Польши, отказавшись признавать результаты народного волеизъявления, призывают Минск к пересмотру итогов голосования, а мировую общественность - оказать влияние на Лукашенко.
Накануне, 15 августа, глава Белоруссии уже во второй раз за последний месяц провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. После этой беседы Александр Лукашенко сообщил о том, что Москва поможет Минску при первом же запросе в соответствии с двусторонними соглашениями, которые заключены в рамках Союзного государства и ОДКБ и касаются вопросов безопасности.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|