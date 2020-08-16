Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко обеспокоен военными маневрами Литвы и Польши

16.8.2020 04:22

Фото: spektr.by



Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу сосредоточения у границ его государства ВС Литвы и Польши.



Слова политика о ситуации с иностранными вооруженными силами приводит БЕЛТА.



Как заявил белорусский лидер, его "больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — в Польше и Литве". Александр Лукашенко подчеркнул, что не может спокойно следить за тем, как развиваются события. По словам Лукашенко, схожее мнение выражают и в Генштабе Белоруссии.



Ранее ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на президентских выборах, которые состоялись 9 августа. Ряд стран сейчас продолжает попытки вмешиваться во внутренние дела страны. В частности, власти Литвы и Польши, отказавшись признавать результаты народного волеизъявления, призывают Минск к пересмотру итогов голосования, а мировую общественность - оказать влияние на Лукашенко.



Накануне, 15 августа, глава Белоруссии уже во второй раз за последний месяц провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. После этой беседы Александр Лукашенко сообщил о том, что Москва поможет Минску при первом же запросе в соответствии с двусторонними соглашениями, которые заключены в рамках Союзного государства и ОДКБ и касаются вопросов безопасности.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 111

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.8.2020 20:34 Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть пост

Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть пост 16.8.2020 19:48 В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева

В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева 16.8.2020 04:41 Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты 16.8.2020 03:58 Трамп обещал подумать о помиловании Сноудена

Трамп обещал подумать о помиловании Сноудена 16.8.2020 03:44 В Киеве заявили о готовящемся госперевороте