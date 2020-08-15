Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве заявили о готовящемся госперевороте

03:44

Фото: ipne.ws



На Украине может случиться госпереворот, утверждает депутат Верховной рады Украины от фракции "оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. С таким утверждением он выступил в эфире телевизионного канала NewsOne. По словам представителя Рады, националистические группы финансирует Петр Порошенко.



Бывший глава украинского государства Петр Порошенко оказывает финансовую поддержку группам националистов, готовя их к маршу на День независимости. Как заявил Илья Кива, это шествие может обернуться жестким противостоянием с властью и даже привести к государственному перевороту в стране.



Депутат также пояснил, что сторонники экс-президента предпримут попытку захвата административных зданий, и в их числе может быть офис президента Украины. По словам Кивы, они будут требовать проведения досрочных выборов президента и парламента.



Кива отметил, что подготовка к перевороту началась еще в начале года, однако украинские спецслужбы до сих пор не предприняли никаких действий, чтобы остановить этот процесс. В захвате могут быть задействованы члены "Азова" (в России организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) и сторонники Дмитрия Яроша, в прошлом экс-лидера "Правого сектора" (в России организация признана экстремистской, ее деятельность также запрещена).



Автор: Злата Богатова

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