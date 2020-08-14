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Помпео подверг критике Совбез ООН из-за отказа от резолюции США по Ирану
10:27
Фото: parstoday.com
Как заявил американский госсекретарь Майк Помпео, Совбез ООН не выполняет свою миссию.
Ранее стало известно об отклонении проекта резолюции Соединенных Штатов по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.
По словам главы американского Госдепартамента, Совбез ООН "отклонил разумную резолюцию" о продлении продолжавшегося в течение тринадцати лет эмбарго на поставки оружия Ирану. Майк Помпео подчеркнул, что это решение открыло путь "для ведущего мирового государства, спонсирующего терроризм". Ведь теперь впервые более чем за десять лет Тегеран сможет покупать и продавать обычные вооружения без конкретных ограничений, которые были ранее установлены ООН.
Президент исламской республики Хасан Роухани назвал провал голосования по продлению оружейного эмбарго крупным успехом Тегерана. По словам иранского лидера, этот день навсегда войдет в историю борьбы его государства с империализмом. Прокомментировав решение Совбеза, политик заявил, что "у нас был большой успех в ООН".
Выступление иранского лидера транслировалось в эфире государственного телевидения. Хасан Роухани также добавил, что лишь одна маленькая страна - Доминиканская Республика высказалась в поддержку резолюции, которую предолжили Соединенные Штаты.
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