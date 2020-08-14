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Доход Путина за год возрос на 1,1 млн рублей
09:54
Фото: smi2.net
В 2018 году российский президент Владимир Путин заработал более 8,6 млн, а в этом году размер дохода главы государства превысил 9,7 млн. По итогам 2017 года задекларированный доход президента составил свыше 18,7 млн руб. — Путин продал земельный участок, и средства от этой сделки были учтены в документе.
По итогам прошлого года глава российского государства Владимир Путин задекларировал доход в размере 9,726 млн рублей. За год до этого президент информировал о получении 8,6 млн рублей дохода. Новым имуществом за прошедший год российский лидер не обзавелся, перечень недвижимого и движимого имущества, указанный в декларациях президента, остается неизменным уже на протяжении многих лет.
В собственности Владимира Путина сейчас имеются квартира площадью 77 кв. м и гараж, в пользовании - еще одна квартира площадью 153,7 кв. м. Кроме того, в декларации указаны принадлежащие президенту автомобили ГАЗ-М21 и автомобиль "Нива" с автоприцепом "Скиф".
Как следует из данных, которые были ранее размещены на официальном сайте российского правительства, премьер-министр Михаил Мишустин в прошлом году успел заработать вдвое больше президента. Доход главы кабмина за указанный период превысил 18 млн рублей.
В декларации Мишустина отмечено, что в прошлом году он пользовался участком земли в 5,5 тыс. кв. м и особняков площадью более 861 кв. м, а также квартирой площадью свыше 140 кв. м. Супруга российского премьера за 2019 год задекларировала доход в размере 54,8 млн рублей.
Ранее сообщалось о дочери рязанского губернатора Николая Любимова, которая еще не достигла совершеннолетия, доходы которой за прошлый год оказались более чем вдвое выше, чем заработок ее отца. Судя по сведениям, которые были размещены на официальном сайте регионального правительства, в 2019 году губернатор Рязанской области заработал около 4,3 млн рублей, а годом ранее - порядка 15 млн.
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