ИнтерНовости - новости в стране и мире
Задержанные под Минском россияне вернулись в РФ
Задержанные под Минском россияне вернулись в РФ
Великобритания возобновила карантин для прибывающих из некоторых стран
Великобритания возобновила карантин для прибывающих из некоторых стран
В Петербурге готовятся к открытию памятника Виктору Цою
В Петербурге готовятся к открытию памятника Виктору Цою
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору КуштауВ Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору Куштау
СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»
Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с ПутинымЛукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным
В Петербурге готовятся к открытию памятника Виктору ЦоюВ Петербурге готовятся к открытию памятника Виктору Цою
Европейские дипломаты приняли решение по санкциям против МинскаЕвропейские дипломаты приняли решение по санкциям против Минска

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Доход Путина за год возрос на 1,1 млн рублей


09:54
Доход Путина за год возрос на 1,1 млн рублейФото: smi2.net

В 2018 году российский президент Владимир Путин заработал более 8,6 млн, а в этом году размер дохода главы государства превысил 9,7 млн. По итогам 2017 года задекларированный доход президента составил свыше 18,7 млн руб. — Путин продал земельный участок, и средства от этой сделки были учтены в документе.

По итогам прошлого года глава российского государства Владимир Путин задекларировал доход в размере 9,726 млн рублей. За год до этого президент информировал о получении 8,6 млн рублей дохода. Новым имуществом за прошедший год российский лидер не обзавелся, перечень недвижимого и движимого имущества, указанный в декларациях президента, остается неизменным уже на протяжении многих лет.

В собственности Владимира Путина сейчас имеются квартира площадью 77 кв. м и гараж, в пользовании - еще одна квартира площадью 153,7 кв. м. Кроме того, в декларации указаны принадлежащие президенту автомобили ГАЗ-М21 и автомобиль "Нива" с автоприцепом "Скиф".

Как следует из данных, которые были ранее размещены на официальном сайте российского правительства, премьер-министр Михаил Мишустин в прошлом году успел заработать вдвое больше президента. Доход главы кабмина за указанный период превысил 18 млн рублей.

В декларации Мишустина отмечено, что в прошлом году он пользовался участком земли в 5,5 тыс. кв. м и особняков площадью более 861 кв. м, а также квартирой площадью свыше 140 кв. м. Супруга российского премьера за 2019 год задекларировала доход в размере 54,8 млн рублей.

Ранее сообщалось о дочери рязанского губернатора Николая Любимова, которая еще не достигла совершеннолетия, доходы которой за прошлый год оказались более чем вдвое выше, чем заработок ее отца. Судя по сведениям, которые были размещены на официальном сайте регионального правительства, в 2019 году губернатор Рязанской области заработал около 4,3 млн рублей, а годом ранее - порядка 15 млн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Большом театре из-за COVID-19 у балерины на карантин отправили нескольких артистовВ Большом театре из-за COVID-19 у балерины на карантин отправили нескольких артистов
Россиян могут за год полностью обеспечить вакциной от коронавирусаРоссиян могут за год полностью обеспечить вакциной от коронавируса
В Минске протестующий блокировал движение по одной из веток метроВ Минске протестующий блокировал движение по одной из веток метро
Лукашенко заявил, что смог договориться с Путиным по задержанным россиянамЛукашенко заявил, что смог договориться с Путиным по задержанным россиянам
Американскую компанию оштрафовали за продукцию, произведенную заключенными в КНРАмериканскую компанию оштрафовали за продукцию, произведенную заключенными в КНР

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru