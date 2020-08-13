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СМИ: Пентагон формирует группу для расследования случаев наблюдения ВВС США за НЛО


05:41
СМИ: Пентагон формирует группу для расследования случаев наблюдения ВВС США за НЛОФото: xakep.ru

Американское Министерство обороны намерено создать целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые могли наблюдать военные летчики.

Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает телекомпания CNN.

Предполагается, что куратором этого проекта назначат первого замминистра обороны Соединенных Штатов Дэвида Норквиста. Телекомпания уточняет, что соответствующее официальное заявление о создании группы ведомство сделает уже через несколько дней.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил намерение подумать о снятии грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, случившемся в июле 1947 года, когда разбился воздушный шар. На ранчо, расположенном близ Розуэлла в штате Нью-Мексико, упал аппарат, который регистрировал звуковые волны от советских ядерных испытаний.

Наблюдения проводились в рамках секретного проекта ВВС США "Могул", поэтому истинное происхождение обломков военные скрыли. В результате возникли многочисленные конспирологические теории. В местных, а потом и национальных СМИ писали о потерпевшем крушении НЛО.

В минувшем апреле американское оборонное ведомство официально обнародовало три коротких видеоматериала, на кадрах которых можно увидеть неопознанные летающие объекты (НЛО). В комментарии к опубликованным видеозаписям уточнялось, что кадры появились в Сети еще в 2007 и 2017 годах. Сняты они были соответственно осенью 2004 года и в начале 2015 года.

На одной из  записей можно было заметить голоса американских военных, которые комментируют скорость полета неустановленного на тот момент объекта. Подтвердив подлинность материалов, в Пентагоне пояснили, что публикуют их из-за желания развеять мифы о подлинности и происхождении явлений, заснятых военнослужащими.

Автор: Злата Богатова

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