Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Пентагон формирует группу для расследования случаев наблюдения ВВС США за НЛО

05:41

Фото: xakep.ru



Американское Министерство обороны намерено создать целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые могли наблюдать военные летчики.



Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает телекомпания CNN.



Предполагается, что куратором этого проекта назначат первого замминистра обороны Соединенных Штатов Дэвида Норквиста. Телекомпания уточняет, что соответствующее официальное заявление о создании группы ведомство сделает уже через несколько дней.



Ранее американский президент Дональд Трамп выразил намерение подумать о снятии грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, случившемся в июле 1947 года, когда разбился воздушный шар. На ранчо, расположенном близ Розуэлла в штате Нью-Мексико, упал аппарат, который регистрировал звуковые волны от советских ядерных испытаний.



Наблюдения проводились в рамках секретного проекта ВВС США "Могул", поэтому истинное происхождение обломков военные скрыли. В результате возникли многочисленные конспирологические теории. В местных, а потом и национальных СМИ писали о потерпевшем крушении НЛО.



В минувшем апреле американское оборонное ведомство официально обнародовало три коротких видеоматериала, на кадрах которых можно увидеть неопознанные летающие объекты (НЛО). В комментарии к опубликованным видеозаписям уточнялось, что кадры появились в Сети еще в 2007 и 2017 годах. Сняты они были соответственно осенью 2004 года и в начале 2015 года.



На одной из записей можно было заметить голоса американских военных, которые комментируют скорость полета неустановленного на тот момент объекта. Подтвердив подлинность материалов, в Пентагоне пояснили, что публикуют их из-за желания развеять мифы о подлинности и происхождении явлений, заснятых военнослужащими.



Автор: Злата Богатова

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