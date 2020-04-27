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Пентагон официально опубликовал видеокадры с НЛО
00:03
Фото: vk.com
Американское оборонное ведомство официально обнародовало три коротких видеоматериала, на кадрах которых можно увидеть неопознанные летающие объекты (НЛО).
При этом в Пентагоне признали их подлинность, пишет "Российская газета".
В комментарии к опубликованным видеозаписям уточняется, что кадры появились в Сети еще в 2007 и 2017 годах.
Как стало известно, один из этих роликов был снят самолетом ВМФ Соединенных Штатов осенью 2004 года, еще два – в начале 2015 года. На обнародованной записи можно также заметить голоса американских военных, которые комментируют скорость полета неустановленного на тот момент объекта.
В Пентагоне пояснили, что публикуют эти материалы из-за желания развеять мифы о подлинности и происхождении явлений, заснятых военнослужащими. Обнародование материалов не повлечет за собой рассекречивания американских военных технологий, убеждены эксперты ведомства.
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