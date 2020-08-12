Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Доход несовершеннолетней дочери губернатора Рязанской области вдвое превысил отцовский

13:29

Фото: kaluga24.tv



В прошлом году доходы дочери рязанского губернатора Николая Любимова, которая еще не достигла совершеннолетия, оказались более чем вдвое выше, чем заработок ее отца.



Как стало известно, в общей сложности сумма дохода ребенка составила десять миллионов рублей.



Десятимиллионный доход, более чем вдвое превышающий заработок ее отца, задекларировала дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году. Глава региона при этом успел за тот же период заработать порядка 4,3 млн рублей. Судя по сведениям, которые сегодня были размещены на официальном сайте регионального правительства, в 2018 году губернатор Рязанской области заработал около пятнадцати миллионов рублей.



Супруга чиновника по итогам 2019 года задекларировала около 1,8 миллиона рублей, и эта сумма более чем в два раза превысила ее заработок в 2018 году. Тогда жена губернатора указывала около 840 тыс. рублей.



При этом наиболее весомую сумму - десять миллионов рублей, по итогам прошлого года декларировала дочь Любимова. Годом ранее младший ребенок губернатора региона отчитывался о доходе в 8 млн рублей. Судя по декларации, у его дочери в собственности имеются квартиры, кладовка и место для автомобиля, хотя машины у нее пока нет.



По данным российских СМИ, местные власти объяснили столь высокий доход ребенка продажей недвижимости, которая оформлена на младшую дочку Николая Любимова.



Автор: Злата Богатова

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