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Помпео пригрозил Москве из-за возможного сговора с талибами
09:28
Фото: parstoday.com
Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил об "огромной цене" для России за возможный сговор с движением "Талибан" (деятельность группировки запрещена в РФ), передает ТАСС. Как отметил глава Госдепартамента Соединенных Штатов, Вашингтон располагает некими фактами.
Американскому руководству известно о наличии фактов вооружения талибов со стороны России и Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Госсекретарь говорил на эту тему в интервью "Радио Свобода", когда ему был задан вопрос о недавних переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помпео спросили, обсуждал ли он с российским коллегой публикации о том, что Москва могла побуждать экстремистов нападать на силы Соединенных Штатов в Афганистане.
В ответ Помпео заявил о том, что "если Россия предлагала деньги за убийство американцев или других представителей Запада, ей придется заплатить огромную цену". И об этом госсекретарь информировал Лаврова, отметил Помпео. Текст интервью ранее был распространен пресс-службой Госдепа.
Напомним, после того, как в американской газете The New York Times в конце опубликовали статью о талибах, начали поступать угрозы в адрес российских дипломатов в Лондоне и Вашингтоне. В материале рассказывалось о неком подразделении российской военной разведки, которое якобы побуждает талибов (членов группировки, деятельность которой в РФ официально запрещена) атаковать военнослужащих международной коалиции.
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