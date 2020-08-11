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Восстановлена хронология гибели затонувшей 20 лет назад подлодки «Курск»
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Восстановлена хронология гибели затонувшей 20 лет назад подлодки «Курск»


10:55
Восстановлена хронология гибели затонувшей 20 лет назад подлодки «Курск»Фото: diapazon.kz

Двадцать лет назад, 12 августа 2000 года, в акватории Баренцева моря затонул атомный подводный ракетонесущий крейсер (АПРК) К-141 "Курск".

Несмотря на правила ВМФ, судно не считали терпящим бедствие примерно на протяжении шести часов, передает "Лента.ру".

Хронологию трагических событий, унесших жизни 118 человек, смог восстановить капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Он в течение двадцати лет изучал обстоятельства случившегося. 10 августа 2000 года субмарина вышла из губы Западная Лица и направилась в район, где проводились учения. Днем позже, в полдень, экипаж успешно выполнил стрельбу практической ракетой "Гранит", а потом погрузился на глубину. Затем судно вышло в направлении места, где должны были проводиться торпедные стрельбы.

В шесть утра 12 августа лодка смогла занять назначенный район, куда в качестве условного "противника" должен был подойти отряд российских боевых кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий". Спустя два с половиной часа, 8:35 "Курском" был нанесен удар полным боекомплектом ракет по предполагаемому противнику и еще через двадцать минут об этом было доложено командованию. Сообщение командира подлодки капитана 1-го ранга Геннадия Лячина, зафиксированное в 8:51, в котором он также говорил о готовности к торпедным стрельбам, стало последним донесением, пришедшим с "Курска".

Гидроакустиками "Петра Великого" в 11:09 была зафиксирована работу гидролокатора подводной лодки, которая в тот момент вела подготовку к осуществлению торпедной атаки. Примерно через двадцать минут, в 11:30 — они уловили другой звук, который мог говорить о подводном взрыве. Сразу после этого корпус флагмана испытал мощный гидродинамический удар, однако в тот момент значения этому командование не придало.

Гидродинамический удар чувствовался и на подлодке "Карелия", которую от "Курска" отдаляло порядка 80 км. Кроме того, он был "услышен" на норвежской сейсмостанция ARCES, расположенной в 470 км от инцидента ЧП. Иностранцы тогда зафиксировали два толчка. Один  из них свидетельствовал о взрыве мощностью 200 кг в тротиловом эквиваленте, который мог произойти на 40-метровой глубине 40 метров. Другой, гораздо более сильный, случился уже на 100-метровой глубине, его примерная мощность составила около 5 тонн тротила.

В течение последующих нескольких часов ожидали всплытия "Курска" для доклада, но это не происходило. После безуспешных попыток связаться с подлодкой по звукоподводной связи, в воду начали бросать взрывпакеты, подавая сигнал об экстренном всплытии. Как отмечает Игорь Курдин, даже к 17:00 речь еще не шла об аварии, хотя этого требовали правила ВМФ.

Лишь в 17:20 спасательному судну "Михаил Рудницкий" была определена готовность к выходу в течение часа. Но фактически спасатели вышли в море только спустя восемь часов.

Жертвами катастрофы стали 118 человек — весь экипаж "Курска" и представитель завода "Дагдизель", который был прикомандирован к подводникам. В отчете Генпрокуратуры указано, что причиной трагедии стала торпеда, взорвавшаяся в результате утечки компонентов топлива. В герметичном 9-м отсеке тогда оставались выжившими двадцать три человеа. По данным различных источников, они могли находиться там от нескольких часов до двух суток (такого мнения придерживаются родственники погибших). Вызволит их не смогли ни российские специалисты, ни подключившиеся к ним иностранцы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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