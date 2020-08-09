Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Волгограде до 13 человек возросло число пострадавших при взрыве газа

14:34

Фото: gg34.ru



Количество пострадавших при взрыве газа на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда возросло до тринадцати человек.



Об этом со ссылкой на экстренные службы региона передает РИА Новости.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в числе пострадавших — четверо пожарных. Как рассказал журналистам руководитель местного главка МЧС России Николай Любавин, ЧП случилось во время боевого развертывания первых отделений.



Представители компании "Газэнергосеть — Поволжье", которая является владельцем АЗС, пояснили, что сотрудники не пострадали. Работникам удалось отбежать на безопасное расстояние, информирует портал V1.ru.



Ранее в пресс-службе администрации области подтвердили сведения о двенадцати пострадавших. Отмечалось, что десять человек были доставлены в больницу с ожогами, еще двое отказались госпитализироваться.



По данным ТАСС, взрыв прогремел, когда пожарные прибыли на заправку для тушения возгорания. Врачи диагностировали у одного из пострадавших сотрудников МЧС ожоги 50% поверхности тела.



Автор: Злата Богатова

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