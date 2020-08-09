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Трамп покинул пресс-конференцию после «неудобного» вопроса


9.8.2020 23:04
Трамп покинул пресс-конференцию после «неудобного» вопросаФото: livejournal.com

Глава Соединенных Штатов спешно окончил общение с представителями СМИ после того, как одна из журналисток попыталась уличить его во лжи.

Дональд Трамп сразу же завершил пресс-конференцию, которая была организована в гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

О случившемся рассказывает CBS News, корреспондент которого Паула Рид присутствовала на пресс-конференции. Журналистка пыталась уличить Дональда Трампа во лжи, когда американский лидер вновь назвал себя реализатором законопроекта "Выбор ветеранов".

После того, как президент Соединенных Штатов снова заговорил на эту тему, Рид поинтересовалась, почему он приписывает себе этот проект. Услышав вопрос о "Выборе ветеранов", Трамп пытался передать слово другому журналисту. Но представительница CBS News успела продолжить.

Журналистка напомнила Дональду Трампу о том, что закон о проекте "Выбор ветеранов" был подписан еще в 2014 году его предшественником Бараком Обамой. Поэтому Паула Рид отметила, что президент сделал ложное заявление. Сразу после этого глава США поблагодарил всех собравшихся за внимание и ушел.

Ранее американский лидер довольно резко высказывался в адрес Рид из-за ее критики, связанной с недостаточными действиями властей в борьбе с пандемией коронавируса. Трамп называл журналистку "фальшивкой" и "позорищем".

Автор: Злата Богатова

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