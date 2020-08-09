|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Барщевский прокомментировал обвинение в изнасиловании
9.8.2020 23:30
Фото: vk.com
"Бредом" назвал обвинения, прозвучавшие в его адрес, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях доктор юридических наук и заслуженный юрист России Михаил Барщевский. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
Обвинение в изнасиловании в адрес Михаила Барщевского вновь выдвинула Елена Радаева, заявившая о том, что инцидент случился в 2011 году. Как заявила потерпевшая, она подверглась насилию после того, как обратилась к известному юристу за помощью. Радаева утверждает, что ей тогда могло грозить наказание в виде десяти лет лишения свободы по уголовному делу, которое было связано с ее предпринимательской деятельностью.
Как заявил Михаил Барщевский, речь идет о той же женщине, которая в прошлом уже высказывала подобные обвинения. По словам юриста, теперь она сделала это под другой фамилией. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать ее Facebook, пояснил юрист. Ответив утвердительно на вопрос, отвергает ли он такого рода обвинения, Барщевский назвал их "бредом сумасшедшего".
Два года назад, когда в адрес Барщевского уже высказывались подобные обвинения, он расценил их как проявление глупости и назвал "синдромом Вайнштейна".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|