Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Барщевский прокомментировал обвинение в изнасиловании

9.8.2020 23:30

Фото: vk.com



"Бредом" назвал обвинения, прозвучавшие в его адрес, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях доктор юридических наук и заслуженный юрист России Михаил Барщевский. Своим мнением он поделился в беседе с RT.



Обвинение в изнасиловании в адрес Михаила Барщевского вновь выдвинула Елена Радаева, заявившая о том, что инцидент случился в 2011 году. Как заявила потерпевшая, она подверглась насилию после того, как обратилась к известному юристу за помощью. Радаева утверждает, что ей тогда могло грозить наказание в виде десяти лет лишения свободы по уголовному делу, которое было связано с ее предпринимательской деятельностью.



Как заявил Михаил Барщевский, речь идет о той же женщине, которая в прошлом уже высказывала подобные обвинения. По словам юриста, теперь она сделала это под другой фамилией. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать ее Facebook, пояснил юрист. Ответив утвердительно на вопрос, отвергает ли он такого рода обвинения, Барщевский назвал их "бредом сумасшедшего".



Два года назад, когда в адрес Барщевского уже высказывались подобные обвинения, он расценил их как проявление глупости и назвал "синдромом Вайнштейна".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.8.2020 19:12 СМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн

СМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн 9.8.2020 00:07 Грымов: Ефремова «уничтожает» его адвокат

Грымов: Ефремова «уничтожает» его адвокат 8.8.2020 22:22 В Китае семь человек умерли от вируса SFTS

В Китае семь человек умерли от вируса SFTS 7.8.2020 22:18 В России в минувшем июне умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад

В России в минувшем июне умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад 7.8.2020 13:26 Ученые: витамин D3 не защитит от депрессии