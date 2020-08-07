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США ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга
7.8.2020 23:03
Фото: exclusivetravelerclub.com
Власти Соединенных Штатов включили в очередной "черный список" руководителя администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Об этом зарубежные СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу американского Министерства финансов.
Согласно решению американских властей, в перечень вошли в общей сложности одиннадцать граждан КНР. Почти все из тех, на кого распространяются санкции, проживают в Гонконге.
Руководство Соединенных Штатов продолжает оказывать давление на Пекин, в частности, пользуясь ситуацией с Гонконгом. Администрация региона поддерживает действия властей материкового Китая.
Напомним, резкое недовольство Вашингтона вызвал новый закон о национальной безопасности в Гонконге. Доокумент, вступивший в силу в последний день минувшего июня, предусматривает пожизненное заключение за преступления, связанные с подстрекательствами либо вмешательством в дела административного Гонконга.
Кроме того, изменения законодательства подразумевают суровые меры в отношении тех, кто готовил или осуществил теракт, а также мог вступить в преступный сговор с иностранными силами, поставив под угрозу нацбезопасность КНР.
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