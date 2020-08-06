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В Генштабе РФ назвали условия для нанесения ядерного удара
12:25
Фото: repeatme.ru
Представители российского оборонного ведомства озвучили условия, при которых власти могут принять решение об атаке с применением ядерного вооружения.
Об этом со ссылкой на Генштаб РФ сообщает газета "Красная звезда".
Как отмечается в публикации, первое условие связано с поступлением достоверных сведений о том, что территория России и (или) ее союзников атакована с использованием баллистических ракет. По данным газеты, сведения об уже осуществленном запуске баллистической ракеты поступят от системы предупреждения о ракетном нападении.
После получения соответствующего сигнала возможности оперативно установить тип ее оснащения (ядерное или неядерное) не будет. С учетом этих обстоятельств при любом запуске атакующей ракеты подразумевается, что речь идет о ядерным оснащении.
Российские власти и военное командование информацию о старте ракеты получат в автоматическом режиме, отметили в оборонном министерстве. Сразу после этого будет определен масштаб ответных действий. Любые агрессивные действия такого рода при этом будут квалифицированы как попытка уничтожить РФ как государство.
В минувшем июне глава российского государства Владимир Путин утвердил "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Документ содержит дополнительные факторы, под влиянием которых руководство страны может принимать решение о применении ядерного вооружения.
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