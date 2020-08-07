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В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады
7.8.2020 11:29
Фото: smi2.net
Народный суд средней инстанции города Фошань в южной китайской провинции Гуандун рассматривал дело, связанное с производством и контрабандой наркотиков.
Согласно вынесенному вердикту, гражданин Канады Е Цзяньхуэй был признан виновным и приговорен к высшей мере.
Канадского гражданина приговорили к смертной казни, признав виновным в производстве и контрабанде наркотиков, передает агентство Reuters.
Накануне в городе Гуанчжоу был осужден по схожим статьям еще один гражданин Канады — Сюй Вэйхун. Кроме того, к пожизненному лишению свободы суд приговорил китайского гражданина Вэня Гуаньсюна, также признанного виновным в распространении запрещенных веществ.
В Китае сейчас действуют очень жесткие законодательные нормы, касающиеся незаконного распространения наркотиков. Относительно небольшое количество запрещенных веществ, которые были произведены или проданы, может стать основанием для смертного приговора.
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