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Фигурантов дела «Нового величия» признали виновными
13:14
Фото: sledcom.ru
Суд признал всех подсудимых по громкому делу "Нового величия" виновными в создании экстремистской организации, передают российские СМИ.
Слушания проходят в столичном Люблинском суде.
Как сообщает ТАСС, фигурантов дела "Нового величия", обвинявшихся в создании экстремистского сообщества, суд сегодня признал виновными. Ожидается, что приговор будет оглашен позднее. Представители защиты подсудимых ранее выразили намерение обжаловать любой обвинительный вердикт.
По данным агентства "Интерфакс" гособвинение запрашивало, в частности, о наказании для Анны Павликовой в виде четырех лет условно, Марии Дубовик - шести лет условно, Дмитрию Полетаеву - шести с половиной лет условно, Петру Карамзину - шести с половиной лет колонии общего режима, Руслану Костыленкову - семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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