Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мали при жесткой посадке самолета пострадали семеро россиян

4.8.2020 04:15

Фото: staticflickr.com



Граждане РФ, пострадавшие в результате аварийного приземления в Мали, не получили серьезных травм.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на российское посольстве в этом африканском государстве. Дипломаты, прокомментировав инцидент, пояснили, что он произошел накануне, 3 августа. К счастью, обошлось без жертв.



Представители российского посольства уточнили, что на борту самолета в момент аварии находились одиннадцать человек, в том числе, семь граждан РФ. При жесткой посадке россияне получили незначительные травмы, в частности, ссадины и ушибы.



Наиболее серьезные повреждения были зафиксированы у пилота. Россиянин мог сломать ногу, добавили в посольстве. Врачи сейчас проводят исследование, устанавливая характер и тяжесть травм.



Посольство РФ после случившегося "держит ситуацию на контроле", поддерживая связь с миссией ООН в Мали и местными властями.



Ранее стало известно о жесткой посадке самолета российской авиакомпании, который был зафрахтован миссией ООН в Мали. Приземляясь в городе Гао воздушное судно выкатилось за пределы полосы, после чего зарылось в грунт.



Причины инцидента выясняются.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 101

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.8.2020 21:29 На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями

На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями 4.8.2020 20:31 При взрыве в Бейруте погибли 10 человек

При взрыве в Бейруте погибли 10 человек 3.8.2020 22:22 В Петербурге арестовали жену Энди Картрайта

В Петербурге арестовали жену Энди Картрайта 3.8.2020 22:09 В Афганистане пойманы более тысячи заключенных, освобожденных боевиками

В Афганистане пойманы более тысячи заключенных, освобожденных боевиками 3.8.2020 14:55 В центре Киева неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка