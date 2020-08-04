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В Мали при жесткой посадке самолета пострадали семеро россиян
4.8.2020 04:15
Фото: staticflickr.com
Граждане РФ, пострадавшие в результате аварийного приземления в Мали, не получили серьезных травм.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на российское посольстве в этом африканском государстве. Дипломаты, прокомментировав инцидент, пояснили, что он произошел накануне, 3 августа. К счастью, обошлось без жертв.
Представители российского посольства уточнили, что на борту самолета в момент аварии находились одиннадцать человек, в том числе, семь граждан РФ. При жесткой посадке россияне получили незначительные травмы, в частности, ссадины и ушибы.
Наиболее серьезные повреждения были зафиксированы у пилота. Россиянин мог сломать ногу, добавили в посольстве. Врачи сейчас проводят исследование, устанавливая характер и тяжесть травм.
Посольство РФ после случившегося "держит ситуацию на контроле", поддерживая связь с миссией ООН в Мали и местными властями.
Ранее стало известно о жесткой посадке самолета российской авиакомпании, который был зафрахтован миссией ООН в Мали. Приземляясь в городе Гао воздушное судно выкатилось за пределы полосы, после чего зарылось в грунт.
Причины инцидента выясняются.
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