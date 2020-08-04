ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мексике вновь убили журналиста
В Мексике вновь убили журналиста
Послу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФ
Послу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФ
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителямиНа границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями
Лукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношенияхЛукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношениях
При взрыве в Бейруте погибли 10 человекПри взрыве в Бейруте погибли 10 человек
Свыше трети утечек сведений пациентов с COVID-19 пришлось на РоссиюСвыше трети утечек сведений пациентов с COVID-19 пришлось на Россию
В Мали при жесткой посадке самолета пострадали семеро россиянВ Мали при жесткой посадке самолета пострадали семеро россиян

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Мали при жесткой посадке самолета пострадали семеро россиян


4.8.2020 04:15
В Мали при жесткой посадке самолета пострадали семеро россиянФото: staticflickr.com

Граждане РФ, пострадавшие в результате аварийного приземления в Мали, не получили серьезных травм.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на российское посольстве в этом африканском государстве. Дипломаты, прокомментировав инцидент, пояснили, что он произошел накануне, 3 августа. К счастью, обошлось без жертв.

Представители российского посольства уточнили, что на борту самолета в момент аварии находились одиннадцать человек, в том числе, семь граждан РФ. При жесткой посадке россияне получили незначительные травмы, в частности, ссадины и ушибы.

Наиболее серьезные повреждения были зафиксированы у пилота. Россиянин мог сломать ногу, добавили в посольстве. Врачи сейчас проводят исследование, устанавливая характер и тяжесть травм.

Посольство РФ после случившегося "держит ситуацию на контроле", поддерживая связь с миссией ООН в Мали и местными властями.

Ранее стало известно о жесткой посадке самолета российской авиакомпании, который был зафрахтован миссией ООН в Мали. Приземляясь в городе Гао воздушное судно выкатилось за пределы полосы, после чего зарылось в грунт.

Причины инцидента выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетийВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий
СМИ: Россию не могут покинуть около тысячи детей суррогатных матерейСМИ: Россию не могут покинуть около тысячи детей суррогатных матерей
Экс-король Испании Хуан Карлос I покидает странуЭкс-король Испании Хуан Карлос I покидает страну
В Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажаВ Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажа
Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осеньПремьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осень

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru