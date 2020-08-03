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Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром


3.8.2020 15:33
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с КипромФото: vk.com

Российские власти приняли решение о прекращении действия соглашения, так как партнеры пытались при помощи разных исключений размыть эффект для бюджета страны от повышения налога на вывод дивидендов. В результате в Москве объявили о запуске процесса расторжения двусторонней договоренности.

Россия разрывает договор по двойному налогообложению, который ранее был заключен с Кипром. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте отечественного финансового ведомства.

Как оказалось, в последнее время сложилась практика, при которой российские корпорации регистрировали прибыли на офшорные компании прежде всего на Кипре вместо того, чтобы объявлять прибыли в РФ и выплачивать достаточно высокие налоги.

Сегодня, 3 августа, было официально объявлено о запуске процедуры выхода из соглашения с Кипром. Отмечается, что двусторонние переговоры, проводившиеся ранее по этим вопросам, ожидаемых плодов так и не принесли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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