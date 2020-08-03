Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек

3.8.2020 15:17

Фото: kapital.kz



На текущий момент в мире количество зараженных коронавирусом составляет 18 017 556 человек, скончался 688 351 заболевший.



Последние данные приводит университет Джонса Хопкинса (США), продолжающий отслеживать статистику пандемии и собирать сведения из разных стран.



Как стало известно, выздоровевшими были признаны уже более 10,6 млн человек.



Лидерство по количеству зараженных сохраняют США, где за период с начала пандемии было выявлено 4 666 027 случаев инфицирования. Затем идет Бразилия, в которой COVID-19 заразились 2 733 677 человек, и Индия (1 750 723). На следующем месте - Россия с 849 277 зафиксированными случаями заражения (согласно данным отечественного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса - выявлено 850 870 инфицированных. Пятерку замыкает ЮАР, где COVID-19 заразились 511 485 человек.



По числу смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом на первом месте также остаются Соединенные Штаты, где умерло более 154,8 тыс. человек. В Бразилии скончались свыше 94,1 тыс. Следом идут Мексика, Великобритания и Индия, где соответственно было зафиксировано 47,7 тыс., 46,2 тыс. и 37,3 тыс. летальных исходов.



О 17 миллионах зараженных коронавирусом университет Джонса Хопкинса информировал лишь четыре дня назад - 30 июля.



Автор: Злата Богатова

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