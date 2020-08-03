ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Литву прибыли американские боевые вертолеты
В Литву прибыли американские боевые вертолеты
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
В Мексике вновь убили журналиста
В Мексике вновь убили журналиста
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге арестовали жену Энди КартрайтаВ Петербурге арестовали жену Энди Картрайта
Экс-король Испании Хуан Карлос I покидает странуЭкс-король Испании Хуан Карлос I покидает страну
Послу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФПослу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФ
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с КипромМинфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человекПо всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек


3.8.2020 15:17
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человекФото: kapital.kz

На текущий момент в мире количество зараженных коронавирусом составляет 18 017 556 человек, скончался 688 351 заболевший.

Последние данные приводит университет Джонса Хопкинса (США), продолжающий отслеживать статистику пандемии и собирать сведения из разных стран.

Как стало известно, выздоровевшими были признаны уже более 10,6 млн человек.

Лидерство по количеству зараженных сохраняют США, где за период с начала пандемии было выявлено 4 666 027 случаев инфицирования. Затем идет Бразилия, в которой COVID-19 заразились 2 733 677 человек, и Индия (1 750 723). На следующем месте - Россия с 849 277 зафиксированными случаями заражения (согласно данным отечественного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса - выявлено 850 870 инфицированных. Пятерку замыкает ЮАР, где COVID-19 заразились 511 485 человек.

По числу смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом на первом месте также остаются Соединенные Штаты, где умерло более 154,8 тыс. человек. В Бразилии скончались свыше 94,1 тыс. Следом идут Мексика, Великобритания и Индия, где соответственно было зафиксировано 47,7 тыс., 46,2 тыс. и 37,3 тыс. летальных исходов.

О 17 миллионах зараженных коронавирусом университет Джонса Хопкинса информировал лишь четыре дня назад - 30 июля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в ХабаровскеДегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в Хабаровске
В Москве американского студента осудили на 9 лет за нападение на полицейскихВ Москве американского студента осудили на 9 лет за нападение на полицейских
Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с КипромМинфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
В Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмойВ Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru