ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Литву прибыли американские боевые вертолеты
В Литву прибыли американские боевые вертолеты
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
В Мексике вновь убили журналиста
В Мексике вновь убили журналиста
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге арестовали жену Энди КартрайтаВ Петербурге арестовали жену Энди Картрайта
Экс-король Испании Хуан Карлос I покидает странуЭкс-король Испании Хуан Карлос I покидает страну
Послу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФПослу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФ
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с КипромМинфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человекПо всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Глава МВД Индии заразился коронавирусом


3.8.2020 14:29
Глава МВД Индии заразился коронавирусомФото: news18.com

В Индии коронавирусную инфекцию выявили у министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

О случившемся глава ведомства рассказал в своем Twitter. Министр пояснил, что сделал тест на заражение после того, как у него появились симптомы заболевания.

Сразу после того, как стали известны результаты тестирования, высокопоставленный чиновник был госпитализирован. Сведений о его состоянии пока нет.

Сообщив о случившемся, министр обратился ко всем, с кем общался в последнее время, с призывом как можно скорее обратиться к медикам и провериться на возможное заражение COVID-19.

По данным официальной статистики, за последние сутки в Индии было зафиксировано свыше 54 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфицирования SARS-CoV-2 за день стали 853 пациентов. Всего же за период с начала пандемии в стране скончались свыше 37 тыс. человек с подтвержденным диагнозом.

Индия сейчас находится на третьем месте в мире по количеству заболевших коронавирусом - после США и Бразилии. Согласно информации, которую приводит министерство здравоохранения и семейного благополучия страны, число инфицированных в Индии уже превысило 1,7 млн человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в ХабаровскеДегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в Хабаровске
В Москве американского студента осудили на 9 лет за нападение на полицейскихВ Москве американского студента осудили на 9 лет за нападение на полицейских
Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с КипромМинфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
В Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмойВ Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru