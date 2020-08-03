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Глава МВД Индии заразился коронавирусом
3.8.2020 14:29
Фото: news18.com
В Индии коронавирусную инфекцию выявили у министра внутренних дел Индии Амита Шаха.
О случившемся глава ведомства рассказал в своем Twitter. Министр пояснил, что сделал тест на заражение после того, как у него появились симптомы заболевания.
Сразу после того, как стали известны результаты тестирования, высокопоставленный чиновник был госпитализирован. Сведений о его состоянии пока нет.
Сообщив о случившемся, министр обратился ко всем, с кем общался в последнее время, с призывом как можно скорее обратиться к медикам и провериться на возможное заражение COVID-19.
По данным официальной статистики, за последние сутки в Индии было зафиксировано свыше 54 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфицирования SARS-CoV-2 за день стали 853 пациентов. Всего же за период с начала пандемии в стране скончались свыше 37 тыс. человек с подтвержденным диагнозом.
Индия сейчас находится на третьем месте в мире по количеству заболевших коронавирусом - после США и Бразилии. Согласно информации, которую приводит министерство здравоохранения и семейного благополучия страны, число инфицированных в Индии уже превысило 1,7 млн человек.
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