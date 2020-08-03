ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Литву прибыли американские боевые вертолеты
В Литву прибыли американские боевые вертолеты
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
В Мексике вновь убили журналиста
В Мексике вновь убили журналиста
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге арестовали жену Энди КартрайтаВ Петербурге арестовали жену Энди Картрайта
Экс-король Испании Хуан Карлос I покидает странуЭкс-король Испании Хуан Карлос I покидает страну
Послу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФПослу Белоруссии заявили о безосновательном задержании граждан РФ
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с КипромМинфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человекПо всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки


3.8.2020 14:02
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошелькиФото: kaluga24.tv

В России с 3 августа официально вступает в силу запрет на пополнение неидентифицированных электронных кошельков. Изменения закреплены поправками в закон "О национальной платежной системе".

Доля анонимных кошельков, которые сейчас пополняются наличными, при этом является незначительной, передает ТАСС со ссылкой на ведущие платежные сервисы.

Изменения законодательства предусматривают ограничения не только по электронным кошелькам, которые стали уже привычными для многих россиян, но и по значительной доле транспортных проектов. Кроме того, они коснутся сервисов оплаты школьного питания, в которых расчеты осуществлялись с использованием электронных денежных средств.

Как пояснили в Сбербанке, что действие поправок может затронуть большую часть российских регионов.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, попросив отложить вступление в силу указанных поправок на шесть месяцев. По мнению АБР, изменения могут оказать негативное влияние на различные транспортные проекты в регионах. В частности, на территории Липецкой области 80% транспортного оборота обслуживались специальными картами, которые в количество свыше 500 тыс. выпустили ранее кредитные организации. Порядка 68% такого рода карт при этом предусматривало пополнение наличными.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в ХабаровскеДегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в Хабаровске
В Москве американского студента осудили на 9 лет за нападение на полицейскихВ Москве американского студента осудили на 9 лет за нападение на полицейских
Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19Губернатора Чукотки положили в больницу после контакта с зараженным COVID-19
Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с КипромМинфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром
В Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмойВ Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru