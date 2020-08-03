Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

3.8.2020 14:02

Фото: kaluga24.tv



В России с 3 августа официально вступает в силу запрет на пополнение неидентифицированных электронных кошельков. Изменения закреплены поправками в закон "О национальной платежной системе".



Доля анонимных кошельков, которые сейчас пополняются наличными, при этом является незначительной, передает ТАСС со ссылкой на ведущие платежные сервисы.



Изменения законодательства предусматривают ограничения не только по электронным кошелькам, которые стали уже привычными для многих россиян, но и по значительной доле транспортных проектов. Кроме того, они коснутся сервисов оплаты школьного питания, в которых расчеты осуществлялись с использованием электронных денежных средств.



Как пояснили в Сбербанке, что действие поправок может затронуть большую часть российских регионов.



Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, попросив отложить вступление в силу указанных поправок на шесть месяцев. По мнению АБР, изменения могут оказать негативное влияние на различные транспортные проекты в регионах. В частности, на территории Липецкой области 80% транспортного оборота обслуживались специальными картами, которые в количество свыше 500 тыс. выпустили ранее кредитные организации. Порядка 68% такого рода карт при этом предусматривало пополнение наличными.





Автор: Злата Богатова

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