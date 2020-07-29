ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажа
В Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажа
Напавшие на силовика в Ингушетии похитили его табельное оружие
 Напавшие на силовика в Ингушетии похитили его табельное оружие
Под Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI века
Под Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI века
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о терактеВ Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о теракте
В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди КартрайтаВ Петербурге расчленили украинского рэпера Энди Картрайта
В Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу УкраиныВ Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу Украины
В России определен срок гибели коронавируса в водеВ России определен срок гибели коронавируса в воде
Онищенко не советует ехать на отдых в ТурциюОнищенко не советует ехать на отдых в Турцию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди Картрайта


11:15
В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди КартрайтаФото: pixabay.com

Останки музыканта находились в пяти пакетах, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Северной столицы.

Как стало известно, сигнал в полицию поступил от петербургского адвоката.

Накануне вечером юрист обратился в правоохранительные органы и рассказал о смерти своего 30-летнего знакомого украинского гражданина. По словам адвоката, о гибели Александра Юшко, также известного под творческим псевдонимом Энди Картрайт, ему сообщила супруга погибшего.

Адвокат пояснил, что 36-летняя Марина Кохал искала скрыть останки тела мужа. Женщина рассказала ему, что Юшко несколько дней назад скончался от передозировки наркотиков. После его смерти она решила расчленить останки и поместила фрагменты тела в несколько пакетов.

Полиция, пришедшая по указанному адресу, установила, что в квартире действительно находится расчлененное тело мужчины. Марину Кохал задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что на месте ЧП были найдены и изъяты разнообразные биоматериалы, а также разделочная доска, наволочка, таз, молоток, нож и ножовка по металлу, которые могут оказаться вещественными доказательствами.

Украинский рэпер Александр Юшко в прошлом был участником Versus Battle. В последние годы он жил в Петербурге. Первый альбом рэпера увидел свет в 2012 году.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI векаПод Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI века
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка более агрессивной формы коронавирусаВо Вьетнаме зафиксирована вспышка более агрессивной формы коронавируса
В Ингушетии убили сотрудника РосгвардииВ Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
В Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из ДагестанаВ Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из Дагестана
В Китае академика привили экспериментальной вакциной от COVID-19В Китае академика привили экспериментальной вакциной от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru