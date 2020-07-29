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Женская сеть myJulia.ru
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В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди Картрайта
11:15
Фото: pixabay.com
Останки музыканта находились в пяти пакетах, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Северной столицы.
Как стало известно, сигнал в полицию поступил от петербургского адвоката.
Накануне вечером юрист обратился в правоохранительные органы и рассказал о смерти своего 30-летнего знакомого украинского гражданина. По словам адвоката, о гибели Александра Юшко, также известного под творческим псевдонимом Энди Картрайт, ему сообщила супруга погибшего.
Адвокат пояснил, что 36-летняя Марина Кохал искала скрыть останки тела мужа. Женщина рассказала ему, что Юшко несколько дней назад скончался от передозировки наркотиков. После его смерти она решила расчленить останки и поместила фрагменты тела в несколько пакетов.
Полиция, пришедшая по указанному адресу, установила, что в квартире действительно находится расчлененное тело мужчины. Марину Кохал задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что на месте ЧП были найдены и изъяты разнообразные биоматериалы, а также разделочная доска, наволочка, таз, молоток, нож и ножовка по металлу, которые могут оказаться вещественными доказательствами.
Украинский рэпер Александр Юшко в прошлом был участником Versus Battle. В последние годы он жил в Петербурге. Первый альбом рэпера увидел свет в 2012 году.
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