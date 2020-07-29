Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу Украины

10:45

Фото: newstes.ru



Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота по обвинению в госизмене, передают российские СМИ.



По предварительным данным, арестованный в Севастополе военный мог сотрудничать с украинской разведкой.



Сотрудниками ФСБ России в Севастополе по подозрению в государственной измене был задержан военнослужащий Черноморского флота, передает ТАСС. Как стало известно, он сотрудничал с разведкой Минобороны Украины, передавая за рубеж важные сведения. Речь идет о материалах, представляющих собой гостайну, сообщается со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Как стало известно, в отношении военного уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, отметили в спецслужбе. Уточняется, что военнослужащий был задержан, когда находился на улице. В тот момент он стоял около автомобиля и общался со знакомым.



По словам адвоката задержанного, материалы дела в отношении его подзащитного засекречены. Кроме того, он пока не будет делиться какой-либо информацией, не располагая разрешением своего подзащитного.



К настоящему времени Севастопольской гарнизонный военный суд уже определил меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае, если военнослужащего признают виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.



Автор: Злата Богатова

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