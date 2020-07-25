Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине

18:35

Фото: livejournal.com



Глава РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимироим Зеленским.



Собеседники позитивно оценили согласование новых мер по прекращению огня в Донбассе.



Разговор состоялся по инициативе Киева, информирует пресс-служба Кремля.



Как стало известно, главы РФ и Украины в рамках состоявшейся телефонной беседы обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Владимир Путин и Владимир Зеленский дали положительные оценки согласованию новых мер по прекращению огня в Донбассе.



В ходе разговора главы государств также констатировали необходимость повышения эффективности усилий по достижению соглашений в рамках минской контактной группы. Кроме того, был сделан акцент на важности соблюдения уже достигнутых договоренностей сторонами конфликта.



Путин также указал на приоритетность реализации решений, которые были приняты лидерами "нормандского формата" по результатам саммита в Париже в конце прошлого года.



Автор: Злата Богатова

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