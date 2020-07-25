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ВМФ России усилят гиперзвуковым оружием
13:59
Фото: kremlin.ru
Глава российского государства Владимир Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием, передают СМИ.
По словам президента, речь идет о вооружении, которое пока еще не имеет аналогов в мире.
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на главном военно-морском параде в Петербурге. По словам главы государства, уникальные преимущества и рост боевых возможностей нашего флота в будущем предполагается усилить посредством масштабного внедрения передовых цифровых технологий.
Российский лидер отметил, что речь идет о гиперзвуковых ударных комплексах и беспилотных подводных аппаратах, у которых сейчас нет аналогов в мире, а также наиболее эффективных оборонных средств.
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