Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростовской области вернули родителям ребенка, похищенного из роддома

26.7.2020 07:25

Фото: smi2.net



Жизни и здоровью новорожденного ребенка сейчас ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Ростовской области.



Ранее стало известно о том, что похищенного из роддома младенца нашли в Калмыкии.



Следственные органы региона подтвердили сведения о задержании 40-летней жительницы Республики Калмыкия, которая подозревается в похищении новорожденного ребенка. ЧП случилось в роддоме города Сальска. Мотивы злоумышленницы выясняются.



По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, расследование которого взяла на контроль региональная прокуратура. Кроме того, надзорное ведомство инициировало проверку деятельности роддома, где накануне, 25 июля, был похищен новорожденный.



В ряде СМИ появились уточняющиеся сведения о случившемся. В частности, правоохранители быстро установили личность похитительницы, потому что она предлагала соседке по палате обменяться детьми. По словам женщины, ей очень хотелось иметь сына, но у нее родилась дочь.



Кроме того, подозреваемая попала в объектив камер, установленных на территории медучреждения. На кадрах, которые просматривали следователи, можно было увидеть как женщина покидает роддом в темное время суток с большим пакетом. Как оказалось позже, там и находился ребенок.



Автор: Злата Богатова

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