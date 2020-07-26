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В Ростовской области вернули родителям ребенка, похищенного из роддома
26.7.2020 07:25
Фото: smi2.net
Жизни и здоровью новорожденного ребенка сейчас ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Ростовской области.
Ранее стало известно о том, что похищенного из роддома младенца нашли в Калмыкии.
Следственные органы региона подтвердили сведения о задержании 40-летней жительницы Республики Калмыкия, которая подозревается в похищении новорожденного ребенка. ЧП случилось в роддоме города Сальска. Мотивы злоумышленницы выясняются.
По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, расследование которого взяла на контроль региональная прокуратура. Кроме того, надзорное ведомство инициировало проверку деятельности роддома, где накануне, 25 июля, был похищен новорожденный.
В ряде СМИ появились уточняющиеся сведения о случившемся. В частности, правоохранители быстро установили личность похитительницы, потому что она предлагала соседке по палате обменяться детьми. По словам женщины, ей очень хотелось иметь сына, но у нее родилась дочь.
Кроме того, подозреваемая попала в объектив камер, установленных на территории медучреждения. На кадрах, которые просматривали следователи, можно было увидеть как женщина покидает роддом в темное время суток с большим пакетом. Как оказалось позже, там и находился ребенок.
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