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В Москве готовы разъяснить Зеленскому суть Минских соглашений


07:17
В Москве готовы разъяснить Зеленскому суть Минских соглашенийФото: amic.ru

Российские дипломаты готовы детально разъяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому суть Минских соглашений, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Официальный представитель МИД России говорила на эту тему в эфире YoutTube-канала "Соловьев LIVE".

После заявлений украинского лидера о том, "что он не понимает, что написано в договоре", Владимиру Зеленскому можно лишь посочувствовать, отметила Мария Захарова. Кроме того, политика стоит поблагодарить за откровенность, ведь сейчас наконец стало ясно, почему процесс выполнения соглашений продолжает буксовать после прихода к власти Зеленского.

Представительница МИД РФ подчеркнула, что в российском дипломатическом ведомстве готовы оказать помощь Зеленскому. Украинскому лидеру при необходимости помогут расшифровать содержание Минских соглашений, от выполнения которых Киев отказывается в течение почти шести лет.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что нуждается в детальной расшифровке Минских соглашений. По словам украинского президента, он должен наконец понять, в состоянии ли Киев выполнить эти соглашения. Пока же, признался Зеленский, он совершенно не понимает, что же написано в Минских соглашениях, подписанных бывшим руководством его страны. На эту тему глава украинского государства говорил, когда вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой посещал Станицу Луганскую.

Автор: Злата Богатова

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