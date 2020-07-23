Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдепе почти не верят в прогресс в отношениях с Россией

23.7.2020 05:15

Фото: worldenergynews.gr



Какой-либо прогресс в двусторонних отношениях РФ и Соединенных Штатов на текущем этапе практически не представляется возможным, считает первый заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.



Дипломат высказался на эту тему во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.



Как подчеркнул Стивен Биган, недавние шаги, предпринятые американским руководством в отношении РФ, представляют собой лишь часть продолжающегося противодействия. Политика Вашингтона, подчеркнул представитель Госдепа, направлена против давней модели поведения Москвы.



По словам замглавы Госдепертамента, из-за действий Москвы для американской стороны какой-либо прогресс в налаживании взаимоотношений сейчас является "практически невозможным".



Ранее посольство России в США направило ноту протеста в связи с нападением на группу журналистов Первого канала в Портленде (штат Орегон). Дипломаты потребовали от американских властей проведения тщательного и объективного расследования по факту этого возмутительного инцидента. Группа Юлии Ольховской готовила репортаж о беспорядках, продолжавшихся в Портленде. Когда российские журналисты находились у здания местного суда, на них с дубинками напали люди в камуфляже, разбив камеру.



Автор: Злата Богатова

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