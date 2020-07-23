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В Госдепе почти не верят в прогресс в отношениях с Россией


23.7.2020 05:15
В Госдепе почти не верят в прогресс в отношениях с РоссиейФото: worldenergynews.gr

Какой-либо прогресс в двусторонних отношениях РФ и Соединенных Штатов на текущем этапе практически не представляется возможным, считает первый заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.

Дипломат высказался на эту тему во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

Как подчеркнул Стивен Биган, недавние шаги, предпринятые американским руководством в отношении РФ, представляют собой лишь часть продолжающегося противодействия. Политика Вашингтона, подчеркнул представитель Госдепа, направлена против давней модели поведения Москвы.

По словам замглавы Госдепертамента, из-за действий Москвы для американской стороны какой-либо прогресс в налаживании взаимоотношений сейчас является "практически невозможным".

Ранее посольство России в США направило ноту протеста в связи с нападением на группу журналистов Первого канала в Портленде (штат Орегон). Дипломаты потребовали от американских властей проведения тщательного и объективного расследования по факту этого возмутительного инцидента. Группа Юлии Ольховской готовила репортаж о беспорядках, продолжавшихся в Портленде. Когда российские журналисты находились у здания местного суда, на них с дубинками напали люди в камуфляже, разбив камеру.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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