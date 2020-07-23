ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Свердловской области скончался 43-летний министр, заразившийся COVID-19
В Свердловской области скончался 43-летний министр, заразившийся COVID-19
СК отвел адвокатов Фургала из-за конфликта интересов
СК отвел адвокатов Фургала из-за конфликта интересов
Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского края
Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского края
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пекин требует закрыть генконсульство США в городе ЧэндуПекин требует закрыть генконсульство США в городе Чэнду
В Москве готовы разъяснить Зеленскому суть Минских соглашенийВ Москве готовы разъяснить Зеленскому суть Минских соглашений
Помпео не исключает, что Россия поддержит США в противостоянии КитаюПомпео не исключает, что Россия поддержит США в противостоянии Китаю
Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского краяДегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского края
В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями СШАВ Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США


04:13
В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями СШАФото: vk.com

Судя по онлайн-табло международного аэропорта им. Имама Хомейни, в Тегеране совершил посадку иранский пассажирский лайнер, перехваченный американскими истребителями. Самолет из Тегерана следовал в Бейрут. В районе сирийского района Эт-Танф, где находятся американские военные, произошел инцидент, в результате которого могли пострадать несколько человек.

Пассажирский лайнер, перехваченный ранее американскими истребителями, совершил посадку в Тегеране, передает РИА Новости. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло международного аэропорта им. Имама Хомейни.

Ранее стало известно о сближении американских истребителей с пассажирским воздушным судном компании Mahan Air, которое из Тегерана направлялось в Бейрут. Сначала в СМИ сообщалось о том, что военные самолеты могли быть израильскими. Позже телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипажа лайнера пояснила, что речь идет об истребителях ВС Соединенных Штатов.

В МИД Ирана, прокомментировав инцидент, заявили о том, что в Тегеране сейчас изучают все обстоятельства случившегося. Дипломаты пока не стали называть виновников, указав лишь, что примут все необходимые политические и правовые меры, как только будут располагать всеми сведениями.

Вместе с тем, в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ответственность за любые возможные происшествия с лайнером на его обратном пути в Тегеран будет возложена на Соединенные Штаты.

В иранской прессе ранее появились сообщения о нескольких пострадавших в результате инцидента, случившегося в районе Эт-Танф (Сирия), где находятся американские военные. После посадки в Бейруте и высадки пассажиров, самолет дозаправился и направился обратно в Тегеран.

В Пентагоне заявили о том, что "сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами". Комментарий был дан официальным представителем Центрального командования Вооруженных сил США Биллом Урбаном. По его словам, истребитель F-15 сопровождал иранский лайнер в небе над Сирией, и сразу после того, как американский пилот установил, что речь идет о пассажирском самолете, истребитель "благополучно увеличил дистанцию", удалившись от воздушного судна.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Слухи о госпитализации Лукашенко не подтвердилисьСлухи о госпитализации Лукашенко не подтвердились
В Колумбии за два дня погибли четверо военныхВ Колумбии за два дня погибли четверо военных
В Великобритании пока не будут ежедневно публиковать данные о смертности от COVID-19В Великобритании пока не будут ежедневно публиковать данные о смертности от COVID-19
Найденная мертвой психиатр-блогер Амбарцумян жаловалась на угрозыНайденная мертвой психиатр-блогер Амбарцумян жаловалась на угрозы
Петербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизниПетербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизни

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru