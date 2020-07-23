Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США

04:13

Фото: vk.com



Судя по онлайн-табло международного аэропорта им. Имама Хомейни, в Тегеране совершил посадку иранский пассажирский лайнер, перехваченный американскими истребителями. Самолет из Тегерана следовал в Бейрут. В районе сирийского района Эт-Танф, где находятся американские военные, произошел инцидент, в результате которого могли пострадать несколько человек.



Пассажирский лайнер, перехваченный ранее американскими истребителями, совершил посадку в Тегеране, передает РИА Новости. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло международного аэропорта им. Имама Хомейни.



Ранее стало известно о сближении американских истребителей с пассажирским воздушным судном компании Mahan Air, которое из Тегерана направлялось в Бейрут. Сначала в СМИ сообщалось о том, что военные самолеты могли быть израильскими. Позже телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипажа лайнера пояснила, что речь идет об истребителях ВС Соединенных Штатов.



В МИД Ирана, прокомментировав инцидент, заявили о том, что в Тегеране сейчас изучают все обстоятельства случившегося. Дипломаты пока не стали называть виновников, указав лишь, что примут все необходимые политические и правовые меры, как только будут располагать всеми сведениями.



Вместе с тем, в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ответственность за любые возможные происшествия с лайнером на его обратном пути в Тегеран будет возложена на Соединенные Штаты.



В иранской прессе ранее появились сообщения о нескольких пострадавших в результате инцидента, случившегося в районе Эт-Танф (Сирия), где находятся американские военные. После посадки в Бейруте и высадки пассажиров, самолет дозаправился и направился обратно в Тегеран.



В Пентагоне заявили о том, что "сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами". Комментарий был дан официальным представителем Центрального командования Вооруженных сил США Биллом Урбаном. По его словам, истребитель F-15 сопровождал иранский лайнер в небе над Сирией, и сразу после того, как американский пилот установил, что речь идет о пассажирском самолете, истребитель "благополучно увеличил дистанцию", удалившись от воздушного судна.



Автор: Злата Богатова

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