Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter COVID-19 назвали «вирусом Трампа»

22.7.2020 13:33

Фото: smi2.net



Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вновь обвинили в создании кризисной ситуации с распространением COVID-19 в стране.



На эту тему высказалась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвав заболевание "вирусом Трампа".



Как заявила Нэнси Пелоси, глава Белого дома наконец признал, что допустил ошибки. Дональд Трамп надел маску и обратился к американцам с призывом последовать его примеру, а это свидетельствует о том, что президент не испытывает иллюзий по поводу пандемии.



Ситуация с распространением коронавируса "станет хуже, прежде чем станет лучше" по причине бездействия Трампа, подчеркнула Пелоси позже в интервью CNN. По ее словам, главе Соединенных Штатов еще несколько месяцев назад стоило бы обратиться к людям с призывом соблюдать меры предосторожности. Однако из-за того, что президент недооценил угрозу, погибли уже тысячи зараженных.



Ранее американский лидер во время брифинга в Белом доме выразил опасения в том, что эпидемиологическая обстановка в Соединенных Штатах может стать еще более серьезной. Как заявил Дональд Трамп, возможно, ситуация "станет еще хуже до того, как будет улучшение".



Сейчас США сохраняют за собой первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, а также количеству смертей среди пациентов с COVID-19. За период с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 4 млн инфицированных, более 144,7 тыс. из них скончались. Выздоровевшими признаны около 1,88 млн человек.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.7.2020 10:53 Мишустин назвал главную цель работы правительства

Мишустин назвал главную цель работы правительства 21.7.2020 21:29 США будут добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой

США будут добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой 21.7.2020 11:55 Названы самые мощные страны мира

Названы самые мощные страны мира 20.7.2020 22:26 Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева

Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева 20.7.2020 12:11 Лукашенко: оппоненты готовятся к силовому свержению власти