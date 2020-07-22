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COVID-19 назвали «вирусом Трампа»
22.7.2020 13:33
Фото: smi2.net
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вновь обвинили в создании кризисной ситуации с распространением COVID-19 в стране.
На эту тему высказалась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвав заболевание "вирусом Трампа".
Как заявила Нэнси Пелоси, глава Белого дома наконец признал, что допустил ошибки. Дональд Трамп надел маску и обратился к американцам с призывом последовать его примеру, а это свидетельствует о том, что президент не испытывает иллюзий по поводу пандемии.
Ситуация с распространением коронавируса "станет хуже, прежде чем станет лучше" по причине бездействия Трампа, подчеркнула Пелоси позже в интервью CNN. По ее словам, главе Соединенных Штатов еще несколько месяцев назад стоило бы обратиться к людям с призывом соблюдать меры предосторожности. Однако из-за того, что президент недооценил угрозу, погибли уже тысячи зараженных.
Ранее американский лидер во время брифинга в Белом доме выразил опасения в том, что эпидемиологическая обстановка в Соединенных Штатах может стать еще более серьезной. Как заявил Дональд Трамп, возможно, ситуация "станет еще хуже до того, как будет улучшение".
Сейчас США сохраняют за собой первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, а также количеству смертей среди пациентов с COVID-19. За период с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 4 млн инфицированных, более 144,7 тыс. из них скончались. Выздоровевшими признаны около 1,88 млн человек.
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