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Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию


24.4.2020 11:21
Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемиюФото: bb.lv

За период с начала года капиталы Джеффа Безоса и Илона Маска возросли соответственно на 10 и 5 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на доклад, который подготовила американская неправительственная организация Institute for Policy Studies. По данным аналитиков, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, целый ряд американских миллиардеров смог существенно увеличить свои капиталы.

Доклад, в котором заостряется внимание на имущественном неравенстве в Соединенных Штатах, посвящен периоду с 1 января по 10 апреля текущего года. Безос, не так давно вновь признанный самым состоятельным человеком в мире, и Маск упоминаются в этом документе среди тридцати четырех богатейших миллиардеров страны, которым удалось в последнее время увеличить собственные капиталы еще "на десятки миллионов долларов", хотя пандемия нанесла большой удар по мировой экономике.

Помимо главы корпорации Amazon и его экс-супруги Маккензи Безос, а также руководителя компаний Tesla и SpaceX, в докладе перечислены увеличившие свое состояние создатель сервиса Zoom Эрик Юань и бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, бизнесмены Джон Альберт Собрато, Рокко Коммиссо и Джошуа Харрис.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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