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Слухи о госпитализации Лукашенко не подтвердились


19.7.2020 20:51
Слухи о госпитализации Лукашенко не подтвердилисьФото: livejournal.com

Пресс-секретарь белорусского лидера опровергла слухи об экстренной госпитализации Александра Лукашенко.

Наталья Эйсмонт говорила об этом в беседе с "Эхом Москвы", сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В своем Telegram-канале, Алексей Венедиктов написал, что представительница главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, комментируя слухи о том, что Александр Лукашенко якобы находится в больнице, заявила: «Не дождетесь».

Ранее в белорусских СМИ, социальных сетях и Telegram-каналах появились публикации о проблемах со здоровьем у Лукашенко. В частности, отмечалось, что врачи решили обследовать главу государства в условиях стационара из-за перенесенного им гипертонического криза. В результате белорусский лидер некоторое время проведет в президентской больнице.

В Белоруссии сейчас продолжается подготовка к выборам на пост президента, которые запланированы на 9 августа. Накануне объявили об объединении штабы Светланы Тихановской и двух кандидатов, которых ЦИК страны отказался регистрировать из-за выявленных нарушений и ареста Виктора Бабарико, в прошлом возглавлявшего "Белгазпромбанк".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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