Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кадыров требует извинений от Зеленского

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Фото: livejournal.com



Чеченский лидер Рамзан Кадыров требует извинений от президента Украины Владимира Зеленского.



На своем telegram-канале глава российского региона заявил, что в прошлом считал политика человеком, способным признать свою вину.



По словам Рамзана Кадырова, в прошлом поведение Владимира Зеленского "было достойно мужчины". Однако теперь речь идет о том, чтобы "юлить, вилять, пытаться возвысить себя", констатировал чеченский лидер.



Обращаясь к украинскому президенту, Кадыров призвал его определиться наконец со своей позицией, подтвердив свои извинения.



Глава Чечни также напомнил Зеленскому о его предвыборных обещаниях: в борьбе за пост президента он собирался наладить диалог с Россией и урегулировать ситуацию на востоке страны. Кадыров отметил, что карательная операция, которую проводит в Донбассе Киев, отражает не волю украинского народа, а Вашингтона.



Напомним, в 2014 году студия "95 квартал" продемонстрировала кадры, на которых Кадыров был запечатлен плачущим. В ролик также входили фрагменты, способные оскорбить чувства верующих. После большого резонанса Зеленский принес извинения всем, кто мог оказаться задет, но вступив в должность главы государства начал уклоняться от прямых ответов на вопросы, связанные с извинениями перед Кадыровым.



Автор: Злата Богатова

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