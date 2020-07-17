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Дело MH17: В Нидерландах хотят выяснять, почему Киев не закрыл небо
17.7.2020 23:02
Фото: scoop.it
Власти Нидерландов объявили о начале расследование по факту незакрытия воздушного пространства, когда потерпел крушение авиарейс MH17.
Об этом передают зарубежные СМИ со ссылкой на МИД королевства.
Как информирует Министерство иностранных дел Нидерландов, правоохранительные органы приступили к изучению фактов незакрытия Киевом воздушного пространства в июле 2014 года. Речь идет о территории военного конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение малайзийский Boeing.
Соответствующее расследование проведет Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) — независимая некоммерческая международная организация, которая базируется в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.
Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" разбился 17 июля 2014 года, когда выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Эксперты Совместной следственной группы (ССГ), включавшей представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заподозрили в причастности к трагедии трех россиян - Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинского гражданина Леонида Харченко.
Ранее стало известно о том, что правительство Нидерландов намерено обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского лайнера, который выполнял рейс МН17.
В Москве, реагируя на утверждения о присутствии российских военных в зоне конфликта, в прошлом уже многократно называли их голословными. Прокуратура РФ информировала голландскую сторону о выводах, согласно которым ракета была запущена с территории, контролируемой Киевом.
Стоит отметить, что власти Малайзии, в частности, премьер-министр страны Махатхир Мохамад, в прошлом не раз выражали сомнения в причастности РФ к авиакатастрофе. По мнению иностранного политика, какие-либо неопровержимые доказательства вины России за гибель рейса MH17, на сегодняшний день отсутствуют. Представитель официального Куала-Лумпура подчеркивал, что "тип ракет, при помощи которого сбили самолет, имеется у России, но они также есть и у Украины".
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