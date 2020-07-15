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В Москве задержали более 130 участников незаконной акции
00:43
Фото: vk.com
Все задержанные принимали участие в несанкционированном шествии, несмотря на предупреждение правоохранительных органов.
В результате сегодня в Москве было задержано 132 человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Как сообщает агентство "Интерфакс", организаторы акции выступали против поправок к Конституции. По последним официальным данным, после несанкционированного шествия в центре Москвы полицейские задержали уже более 130 человек.
В столичном главке МВД пояснили, что попытки нарушить общественный порядок в центре Москвы были пресечены совместно с сотрудниками Росгвардии. В отношении задержанных, которых доставили в отделение полиции, будет решатсья вопрос о привлечении к ответственности.
По словам адвоката "Апологии протеста" Мансура Гильманова, задержанных увозили в в ОВД Хорошевский. Там на них уже начали оформлять протоколы по статье об участии в несанкционированном собрании.
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