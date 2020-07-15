ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сирии при взрыве пострадали трое российских военных
В Сирии при взрыве пострадали трое российских военных
В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США
Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве задержали более 130 участников незаконной акцииВ Москве задержали более 130 участников незаконной акции
Минтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с ТурциейМинтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с Турцией
В Японии растет число жертв наводнений и оползнейВ Японии растет число жертв наводнений и оползней
В США испытали на людях вакцину против COVID-19В США испытали на людях вакцину против COVID-19
Италия вернула Франции похищенный рисунок БэнксиИталия вернула Франции похищенный рисунок Бэнкси

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержали более 130 участников незаконной акции


00:43
В Москве задержали более 130 участников незаконной акцииФото: vk.com

Все задержанные принимали участие в несанкционированном шествии, несмотря на предупреждение правоохранительных органов.

В результате сегодня в Москве было задержано 132 человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как сообщает агентство "Интерфакс", организаторы акции выступали против поправок к Конституции. По последним официальным данным, после несанкционированного шествия в центре Москвы полицейские задержали уже более 130 человек.

В столичном главке МВД пояснили, что попытки нарушить общественный порядок в центре Москвы были пресечены совместно с сотрудниками Росгвардии. В отношении задержанных, которых доставили в отделение полиции, будет решатсья вопрос о привлечении к ответственности.

По словам адвоката "Апологии протеста" Мансура Гильманова, задержанных увозили в в ОВД Хорошевский. Там на них уже начали оформлять протоколы по статье об участии в несанкционированном собрании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших полВ Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
Хабаровчане провели массовые акции в поддержку ФургалаХабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала
В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой СофииЭрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой Софии
В Петербурге сотрудника миграционной полиции подозревают в убийстве ветерана МВДВ Петербурге сотрудника миграционной полиции подозревают в убийстве ветерана МВД

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru