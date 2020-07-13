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Трутнев будет контролировать работу властей Хабаровского края
13.7.2020 14:10
Фото: baikal24-sport.ru
В Хабаровский край прибыл полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, вице-премьер намерен убедиться, что руководство региона сейчас продолжает деятельность в штатном режиме.
По словам Юрия Трутнева, приехавшего в Хабаровск после задержания губернатора Сергея Фургала, он собирается "убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать". Вице-премьер пояснил, что уже провел ряд встреч с представителями местной администрации, в ходе которых он просил наладить деятельность. Жители края не должны ощущать никаких проблем, подчеркнул Трунев, выступая перед журналистами.
Вице-премьер добавил, что в случае смены команды избранному губернатору предстоит самому решать, с кем он будет работать.
Трутнев также подверг критике нынешнее руководство региона, указав, что власти Хабаровского края плохо организовывают свою работу. Полпред президента в ДФО подчеркнул, что имеет основания для такой оценки так как у него "есть с кем сравнивать". При этом он указал, что не построены объекты, на которые выделялись средства из федерального бюджета. Кроме того, в Хабаровский край не стремятся инвесторы.
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