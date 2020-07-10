|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Помпео отверг доклад ООН о гибели Сулеймани
01:43
Фото: parstoday.com
Глава Госдепа Соединенных Штатов отверг доклад ООН, посвященный убийству командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Комментарий американского госсекретаря Майка Помпео в Twitter приводит пресс-служба ведомства.
Документ, в котором содержатся различные факты, а также дается оценка действиям американских военных в связи с убийством Касема Сулеймани, ранее представила специальный докладчик ООН Агнес Калламар.
Недостоверными назвал заключения, вошедшие в доклад, Майк Помпео. В сообщении Госдепа отмечается, что американские военные нанесли удар в ответ на "эскалацию нападений Ирана". По мнению главы Госдепартамента, Вашингтон должен был сдерживать Тегеран "от организации или поддержки дальнейших атак" в отношении Соединенных Штатов и их интересов.
Ранее в Интерполе заявили, что не намерены рассматривать запрос судебных властей Ирана, связанный с объявлением в розыск президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и ряда других лиц.
Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января, в результате ракетного удара, который после приказа главы США Дональда Трампа американские военные нанесли по аэропорту Багдада. Иранские власти в качестве ответа спустя несколько дней атаковали два объекта на территории Ирака, использовавшиеся американцами, в том числе, базу Айн-эль-Асад.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|