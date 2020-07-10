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Помпео отверг доклад ООН о гибели Сулеймани


01:43
Помпео отверг доклад ООН о гибели СулейманиФото: parstoday.com

Глава Госдепа Соединенных Штатов отверг доклад ООН, посвященный убийству командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Комментарий американского госсекретаря Майка Помпео в Twitter приводит пресс-служба ведомства.

Документ, в котором содержатся различные факты, а также дается оценка действиям американских военных в связи с убийством Касема Сулеймани, ранее представила специальный докладчик ООН Агнес Калламар.

Недостоверными назвал заключения, вошедшие в доклад, Майк Помпео. В сообщении Госдепа отмечается, что американские военные нанесли удар в ответ на "эскалацию нападений Ирана". По мнению главы Госдепартамента, Вашингтон должен был сдерживать Тегеран "от организации или поддержки дальнейших атак" в отношении Соединенных Штатов и их интересов.

Ранее в Интерполе заявили, что не намерены рассматривать запрос судебных властей Ирана, связанный с объявлением в розыск президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и ряда других лиц.

Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января, в результате ракетного удара, который после приказа главы США Дональда Трампа американские военные нанесли по аэропорту Багдада. Иранские власти в качестве ответа спустя несколько дней атаковали два объекта на территории Ирака, использовавшиеся американцами, в том числе, базу Айн-эль-Асад.

Автор: Злата Богатова

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