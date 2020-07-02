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В МИД прокомментировали книгу о рейсе MH17, вышедшую в Малайзии
03:41
Фото: news-front.info
В Москве приветствуют формирование в Малайзии собственной позиции о катастрофе MH17, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства прокомментировала издание книги Махадзира Ибрагима о причинах крушения самолета.
На Западе эти трагические события продолжают освещать однобоко, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поэтому в России особенно приветствуют формирование в малайзийском обществе собственной позиции по катастрофе рейса MH17. Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства говорила об этом на брифинге, состоявшемся в четверг, 2 июля, передает ТАСС.
Как подчеркнула Мария Захарова, в книге, вышедшей в Малайзии, особое внимание уделено разным версиям крушения. Автор дал оценку и мотивам, "в том числе не всегда явным", различных государств, участвовавших в расследовании крушения. В частности, в книге упоминаются попытки Соединенных Штатов использовать катастрофу в целях обоснования очередных антироссийских санкций.
Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" разбился 17 июля 2014 года, когда выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Эксперты Совместной следственной группы (ССГ), включавшей представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заподозрили в причастности к трагедии трех россиян - Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинского гражданина Леонида Харченко.
Ранее власти Малайзии, в частности, премьер-министр страны Махатхир Мохамад, не раз выражали сомнения в причастности РФ к авиакатастрофе. По мнению иностранного политика, какие-либо неопровержимые доказательства вины России за гибель рейса MH17, на сегодняшний день отсутствуют. Представитель официального Куала-Лумпура подчеркивал, что "тип ракет, при помощи которого сбили самолет, имеется у России, но они также есть и у Украины".
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