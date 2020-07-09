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Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой Софии
17:39
Фото: smi2.net
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии, долгое время сохранявший статус музейного объекта, снова будет превращен в мечеть.
Ранее Госсовет страны уже постановил лишить силы решение, которое было принято правительством в 1934 году.
Впервые со времен Ататюрка Собор Святой Софии в Стамбуле становится мечетью, предают зарубежные СМИ. Как стало известно, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже подписал указ, согласно которому в соборе, с 1934 года сохранявшем статус музейного объекта, вновь будут проводиться богослужения.
Первоначально Собор Святой Софии был православным храмом, но позже уже превращался в мечеть в результате исторических событий. 8 июля Партия справедливости и развития, лидером которой является турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выразила намерение открыть собор для богослужения мусульман уже к 15 июля, в честь четвертой годовщины попытки госпереворота.
В РПЦ ранее не раз высказывались против попыток изменения статуса собора. В частности, руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подчеркивал, что при таком решении Анкары возникает риск нарушить хрупкие межрелигиозные балансы. По словам священнослужителя, этот храм считают "символом Византии и символом православия" миллионы христиан во всем мире, особенно православные.
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