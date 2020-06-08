|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России достиг рекордного значения объем наличных денег
13:53
Фото: permdaily.ru
По состоянию на 1 июля в России объем наличных денег в обращении достиг рекордного уровня в 12,42 трлн рублей, передает РИА Новости.
Как свидетельствует статистика Центрального банка (ЦБ) России, за минувший месяц показатели возросли на 3,5%.
На начало февраля этого года в обращении было порядка 10,5 трлн рублей, а к концу месяца размер увеличился на 207 млрд рублей. В связи с начавшейся пандемией нового коронавируса было зафиксировано значительное ускорение темпов роста. Так, в течение марта объем наличности в обращении стал больше на 719 млрд рублей, а за апрель уровень поднялся на 569 млрд рублей.
В минувшем мае, когда ограничения начали постепенно ослаблять, динамика увеличения объемов наличности в обращении несколько замедлились: отмечен рост на 268 млрд рублей. Но уже в июне с началом отпускного сезона процесс вновь активизировался. Темпы роста начали расти, объем увеличился на 415 млрд рублей, указано в сообщении.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|