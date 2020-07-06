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Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку
14:49
Фото: oborot.ru
Московские курьеры Delivery Club объявили со вторника, 7 июля, бессрочную забастовку, передают российские СМИ.
Со ссылкой на профсоюз "Курьер" отмечается, что около трехсот курьеров уже два месяца не могут дождаться заработной платы.
Представители компании при этом заявили, что сервис в настоящее время продолжает работу в обычнном режиме.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о встрече инициативной группы курьеров Delivery Club и представителей независимого профсоюза "Курьер", в ходе которой были озвучены требования о погашении долгов по зарплате. Кроме того, сотрудники настаивали на пересмотре трудовых договоров. Иначе они готовы объявить забастовку с сегодняшнего дня.
Как стало известно, Delivery Club уже расторг договор с логистическим партнером после задолженности по зарплате курьерам. По данным ТАСС, в течение последних двух месяцев заработную плату не получили около тридцати человек.
В пресс-службе сервиса пояснили, что под требованиями, которые были представлены на встрече с профсоюзом, подписались свыше семидесяти человек. В Delivery Club подчеркнули, что "подключились к решению этой проблемы". Задолженность перед курьерами будет погашена в полном объеме уже в самое ближайшее время.
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