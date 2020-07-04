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Великобритания ввела санкции против Бастрыкина
18:36
Фото: vk.com
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин и еще двадцать пять россиян попали под санкции Лондона, которые связаны с нарушением прав человека.
Соответствующий список уже распространила канцелярия правительства Великобритании, передает РИА Новости.
Как стало известно, кроме Александра Бастрыкина в перечень вошли экс-замглавы МВД Алексей Аничин и судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева. Всем им закрыли въезд в королевство. Активы, если они имеются на территории Соединенного Королевства, будут заморожены.
Санкции Лондона также распространяются на более двадцати граждан Саудовской Аравии и две спецслужбы Северной Кореи.
Отмечается, что британские власти объявили о новых ограничениях, согласно закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" и так называемой "поправке Магнитского".
Ранее в МИД королевства заявляли о создании списка, в который включат причастных, по мнению Лондона, к гибели юриста Сергея Магнитского и расправе над саудовским оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи.
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