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Великобритания ввела санкции против Бастрыкина


18:36
Великобритания ввела санкции против БастрыкинаФото: vk.com

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин и еще двадцать пять россиян попали под санкции Лондона, которые связаны с нарушением прав человека.

Соответствующий список уже распространила канцелярия правительства Великобритании, передает РИА Новости.

Как стало известно, кроме Александра Бастрыкина в перечень вошли экс-замглавы МВД Алексей Аничин и судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева. Всем им закрыли въезд в королевство. Активы, если они имеются на территории Соединенного Королевства, будут заморожены.

Санкции Лондона также распространяются на более двадцати граждан Саудовской Аравии и две спецслужбы Северной Кореи.

Отмечается, что британские власти объявили о новых ограничениях, согласно закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" и так называемой "поправке Магнитского".

Ранее в МИД королевства заявляли о создании списка, в который включат причастных, по мнению Лондона, к гибели юриста Сергея Магнитского и расправе над саудовским оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи.

Автор: Злата Богатова

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