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Путин прокомментировал перспективы открытия границ ЕС для россиян


15:32
Путин прокомментировал перспективы открытия границ ЕС для россиянФото: aif.ru

Глава РФ Владимир Путин указал на отсутствие ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для туристов из России.

Президент высказался по этому поводу в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, передает агентство "Интерфакс".

Как заявил российский лидер, пока остается непонятным, что в ближайшее время намерены "делать наши партнеры во многих странах мира", включая Европу. Учитывая, что пока "они между собой" еще не в состоянии разобраться, перспективы открытия границ для граждан третьих стран, в том числе, туристов из РФ, остаются туманными, констатировал Владимир Путин.

"Неясно, когда они будут открывать свои границы и территории" для россиян, сказал президент РФ во время сегодняшней встречи с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Ранее появились сведения о том, что Евросоюз уже в середине июля может рассмотреть вопрос о включении нашей страны в перечень государств, гражданам которых разрешается въезд на территорию ЕС. Со ссылкой на источник в МИД РФ сообщалось, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Начиная с 1 июля Евросоюз могут посещать граждане Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Японии и целого ряда других стран. Включение в их число Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС.

Напомним, как уже сообщалось ранее, в России запрет на международные перелеты продлен до 1 августа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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