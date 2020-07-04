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Путин прокомментировал перспективы открытия границ ЕС для россиян
15:32
Фото: aif.ru
Глава РФ Владимир Путин указал на отсутствие ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для туристов из России.
Президент высказался по этому поводу в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, передает агентство "Интерфакс".
Как заявил российский лидер, пока остается непонятным, что в ближайшее время намерены "делать наши партнеры во многих странах мира", включая Европу. Учитывая, что пока "они между собой" еще не в состоянии разобраться, перспективы открытия границ для граждан третьих стран, в том числе, туристов из РФ, остаются туманными, констатировал Владимир Путин.
"Неясно, когда они будут открывать свои границы и территории" для россиян, сказал президент РФ во время сегодняшней встречи с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Ранее появились сведения о том, что Евросоюз уже в середине июля может рассмотреть вопрос о включении нашей страны в перечень государств, гражданам которых разрешается въезд на территорию ЕС. Со ссылкой на источник в МИД РФ сообщалось, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Начиная с 1 июля Евросоюз могут посещать граждане Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Японии и целого ряда других стран. Включение в их число Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС.
Напомним, как уже сообщалось ранее, в России запрет на международные перелеты продлен до 1 августа.
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