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Росавиация: Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа
2.7.2020 20:25
Фото: visualrian.ru
Росавиация приняла решение о продлении запрета на полеты из других стран в Россию вплоть до августа, передает ТАСС.
Ранее глава Минтранспорта РФ Евгений Дитрих отмечал, что "еще жива" надежда на возобновление международных авиарейсов в июле.
Как информирует Федеральное агентство воздушного транспорта, временное ограничение на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства продолжает действовать вплоть до 23:59 по местному времени 31 июля текущего года.
Росавиация продлевает период запрета на полеты из-за рубежа, который ранее был введен в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Российские власти на фоне пандемии еще в конце марта полностью закрыли авиасообщение с другими странами, исключая вывозные, почтовые и грузовые рейсы.
Напомним, с 1 февраля было принято решение об ограничении полетов в Китай, вскоре после чего меры распространились и на Иран, Южную Корею и еще ряд государств, где в тот момент росло число заболевших COVID-19. Когда очаги пандемии сформировались на территории Европы, запреты вводились на рейсы в Германию, Испанию, Италию и Францию.
К 23 марта меры охватывали уже 95 государств, а спустя еще несколько дней регулярное и чартерное международное авиасообщение было закрыто полностью.
Ранее в Минтрансе опровергли сведения о возможном скором открытии авиарейсов в Турцию.
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