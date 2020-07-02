Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Росавиация: Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа

2.7.2020 20:25

Фото: visualrian.ru



Росавиация приняла решение о продлении запрета на полеты из других стран в Россию вплоть до августа, передает ТАСС.



Ранее глава Минтранспорта РФ Евгений Дитрих отмечал, что "еще жива" надежда на возобновление международных авиарейсов в июле.



Как информирует Федеральное агентство воздушного транспорта, временное ограничение на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства продолжает действовать вплоть до 23:59 по местному времени 31 июля текущего года.



Росавиация продлевает период запрета на полеты из-за рубежа, который ранее был введен в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Российские власти на фоне пандемии еще в конце марта полностью закрыли авиасообщение с другими странами, исключая вывозные, почтовые и грузовые рейсы.



Напомним, с 1 февраля было принято решение об ограничении полетов в Китай, вскоре после чего меры распространились и на Иран, Южную Корею и еще ряд государств, где в тот момент росло число заболевших COVID-19. Когда очаги пандемии сформировались на территории Европы, запреты вводились на рейсы в Германию, Испанию, Италию и Францию.



К 23 марта меры охватывали уже 95 государств, а спустя еще несколько дней регулярное и чартерное международное авиасообщение было закрыто полностью.



Ранее в Минтрансе опровергли сведения о возможном скором открытии авиарейсов в Турцию.



Автор: Злата Богатова

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