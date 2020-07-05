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Во Франции погибла женщина, упавшая с американских горок
5.7.2020 23:56
Фото: telegraf.by
Трагедия случилась в минувшую субботу, 4 июля, в парке аттракционов французского города Сен-Поль в департаменте Уаза, расположенном к северу от Парижа.
О случившемся рассказывает газета Le Parisien.
Со ссылкой на источники в пожарно-спасательной службе региона сообщается, что ЧП зафиксировано на американских горках, созданных как имитация гонки "Формулы-1". В момент происшествия машина-вагонетка, из которой выпала посетительница, находилась на большой высоте.
Пострадавшей пытались оказать первую помощь, на место инцидента были вызваны спасатели. Однако 32-летняя женщина скончалась от полученных травм, не приходя в сознание.
Обстоятельства ЧП выясняет жандармерия города Амьен, который является административным центром департамента Уаза. Отмечается, что рядом с погибшей женщиной в вагонетке аттракциона сидел ее супруг.
В администрации парка пояснили, что минувшей осенью американские горки проверяли на безопасность специалисты частной фирмы. Помимо стандартной ежегодной проверки аттракцион дополнительно оценивали 15 июня, перед его открытием после длительного карантинного периода.
В прошлом на этих же американских горках уже происходил смертельный случай. В тот момент аттракцион принадлежал другому владельцу, уточняют СМИ. Летом 2009 года из вагонетки, которая проезжала на высоте более 10 м, выпала 35-летняя женщина. Пострадавшая скончалась от травм на месте.
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