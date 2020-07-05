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Индия может обогнать Россию по числу заражений COVID-19В
5.7.2020 21:31
Фото: deon.pl
За минувшие сутки в Индии был зафиксирован рекордно высокий уровень выявленных новых случаев заражения.
Положительным тест на COVID-19 оказался у почти 25 тыс. человек, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в руководстве страны.
В индийских СМИ появились предположения о том, что страна в скором времени способна "потеснить" Россию, заняв третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Согласно последним официальным данным, по состоянию на воскресенье, 5 июля, в Индии за сутки было зафиксировано около 25 тыс. новых случаев заражения, скончались более 600 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Таких темпов прироста инфицированных в Индии еще не наблюдалось с начала пандемии. Как указано на сайте Worldometers, который продолжает отслеживать статистику по коронавирусу, на текущий момент в Индии в общей сложности было зарегистрировано порядка 675 тыс. случаев заражения. Скончались около 19 тыс. пациентов с COVID-19.
Лидерами по числу зараженных сейчас остаются Соединенные Штаты и Бразилия, где было выявлено соответственно свыше 2,8 млн и 1,5 млн заболевших. На третьем месте - наша страна, где нарастающим итогом зарегистрировано более 681 тыс. случаев заражения.
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