ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции погибла женщина, упавшая с американских горок
Во Франции погибла женщина, упавшая с американских горок
В Японии из-за ливней начались наводнения и оползни
В Японии из-за ливней начались наводнения и оползни
В Армении найден мертвым российский военный
В Армении найден мертвым российский военный
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Вынесен приговор журналистке, обвинявшейся в оправдании терроризмаВынесен приговор журналистке, обвинявшейся в оправдании терроризма
Скончался композитор Эннио МорриконеСкончался композитор Эннио Морриконе
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с РоссиейВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
Названа основная причина конфликтов историка Соколова и убитой аспиранткиНазвана основная причина конфликтов историка Соколова и убитой аспирантки
В Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумойВ Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Индия может обогнать Россию по числу заражений COVID-19В


5.7.2020 21:31
Индия может обогнать Россию по числу заражений COVID-19ВФото: deon.pl

За минувшие сутки в Индии был зафиксирован рекордно высокий уровень выявленных новых случаев заражения.

Положительным тест на COVID-19 оказался у почти 25 тыс. человек, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в руководстве страны.

В индийских СМИ появились предположения о том, что страна в скором времени способна "потеснить" Россию, заняв третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Согласно последним официальным данным, по состоянию на воскресенье, 5 июля, в Индии за сутки было зафиксировано около 25 тыс. новых случаев заражения, скончались более 600 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Таких темпов прироста инфицированных в Индии еще не наблюдалось с начала пандемии. Как указано на сайте Worldometers, который продолжает отслеживать статистику по коронавирусу, на текущий момент в Индии в общей сложности было зарегистрировано порядка 675 тыс. случаев заражения. Скончались около 19 тыс. пациентов с COVID-19.

Лидерами по числу зараженных сейчас остаются Соединенные Штаты и Бразилия, где было выявлено соответственно свыше 2,8 млн и 1,5 млн заболевших. На третьем месте - наша страна, где нарастающим итогом зарегистрировано более 681 тыс. случаев заражения.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Экс-доцент Соколов требовал обнародовать его переписку с убитой аспиранткойЭкс-доцент Соколов требовал обнародовать его переписку с убитой аспиранткой
В Японии произошло массовое отравление: пострадали более 3 тыс. детейВ Японии произошло массовое отравление: пострадали более 3 тыс. детей
В ЦИК обработали половину протоколов: поправки поддерживают более 74% россиянВ ЦИК обработали половину протоколов: поправки поддерживают более 74% россиян
В России за сутки выявили 6556 случаев коронавирусаВ России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса
Адвокат прокомментировал информацию о том, что Ефремов не признает вину в совершении ДТПАдвокат прокомментировал информацию о том, что Ефремов не признает вину в совершении ДТП

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru